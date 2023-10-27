Barcelona evinde Real Madrid'i konuk edecek

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, yarın sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

İspanya La Liga'nın 11. haftası sezonun ilk 'El Clasico' mücadelesine sahne olacak. Ligin iki güçlü takımı Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 17.15'te Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. La Liga'da geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Real Madrid 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yoluna namağlup devam eden Barcelona ise 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

İKİ TAKIM LİGDE 187. KEZ RAKİP OLACAK

Barcelona ile Real Madrid, La Liga'da bugüne kadar 186 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid, 77 galibiyet elde ederken, Barcelona ise 74 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 35 müsabaka ise berberlikle sonuçlandı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 299 gol atarken, Barça ekibi ise 298 gol buldu.

EN ÇOK FORMA GİYEN RAMOS, EN GOLCÜ MESSİ

İki takım arasında ligdeki rekabette en çok forma giyen oyuncu 34 maçla Sergio Ramos oldu. Ramos'u 29'ar maçla Sergio Busquets ve Lionel Messi takip etti. Ligde oynanan El Clasico'larda en çok gol atan isim ise 18 golle Lionel Messi oldu. Messi'nin ardından en golcü oyuncular listesinde 14 golle Alfredo Di Stefano ve 12 golle de Cesar Rodriguez yer aldı.

BARCELONA, BU SEZON LİGDEKİ TEK NAMAĞLUP TAKIM

La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

REAL MADRİD, LİGİN EN AZ GOL YİYEN EKİBİ

Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid'e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.

BARCELONA'DA 4, REAL MADRİD'DE 3 ESKİK

Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.

KARŞILAŞMAYI JESUS GİL MANZANOY ÖNETECEK

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Javier Martinez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Manuel Garcia Gomez olacak.