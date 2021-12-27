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Spor

Barcelona, Ferran Torres transferini bitiriyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen Ferran Torres'in transferinde sona geldiği öne sürüldü.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 00:50
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Ara transfer döneminin ilk transferini Barcelona patlatıyor.

Katalan devinin, adı uzun süredir gündemde yer alan Ferran Torres transferinde sona geldiği ve İspanyol futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Torres ile 4 buçuk sözleşme imzalayacak Barcelona'nın, Manchester City'ye ise bonservis bedeli olarak 55 milyon euro ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi.

Bu sezon Manchester City ile Premier Lig'de sadece 4 maçta süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarstı.

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