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Spor

Barcelona fırsat tepti

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Company'te oynanan maç 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 00:27 - Güncelleme:
Barcelona fırsat tepti
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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Company'te oynanan maç 1-1 sona erdi.

Barcelona, henüz 7. dakikada Gavi ile 1-0 öne geçti. Real Betis, bu gole 17. dakikada Natan'ın attığı golle cevap verdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Barcelona - Real Betis karşılaşması 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Barcelona'nın ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisi sona erdi. Real Betis ise ligde altı maç sonra puan kaybetti.

İspanya La Liga'da Barcelona, 67 puana yükseldi. Real Betis, puanını 48 yaptı.

BARCELONA FIRSATI KULLANAMADI

Barcelona, Real Madrid'in Valencia'ya kaybettiği haftada ezeli rakibi ile puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kullanamadı. İspanya Ligi'nde 67 puanlı lider Barcelona ile takipçisi 63 puanlı Real Madrid arasında 4 puan fark bulunuyor.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

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