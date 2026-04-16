Barcelona, Fisnik Asllani'yi istiyor

Bundesliga'da sezonun sürpriz isimlerinden biri olan Hoffenheim forveti Fisnik Asllani, Avrupa devlerinin radarına girdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 21 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgileniyor.

Katalan ekibinin bu hamlesinin, Robert Lewandowski'nin olası ayrılığına karşı hücum hattını güçlendirme planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Oyuncunun menajeri Ayman Dahmani de temasları doğruladı.

Hoffenheim ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan genç forvetin serbest kalma bedelinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu ifade edildi.