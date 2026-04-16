Spor

Barcelona, Fisnik Asllani'yi istiyor

LaLiga ekibi Barcelona, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki genç golcü oyuncu Fisnik Asllani'yi kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Bundesliga'da sezonun sürpriz isimlerinden biri olan Hoffenheim forveti Fisnik Asllani, Avrupa devlerinin radarına girdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 21 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgileniyor.

Katalan ekibinin bu hamlesinin, Robert Lewandowski'nin olası ayrılığına karşı hücum hattını güçlendirme planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Oyuncunun menajeri Ayman Dahmani de temasları doğruladı.

Hoffenheim ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan genç forvetin serbest kalma bedelinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu ifade edildi.

