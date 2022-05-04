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Spor

Barcelona, Frankie de Jong için en az 70 milyon euro bekliyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Juventus'un ilgilendiği Frankie de Jong için en az 70 milyon euro beklediği iddia edildi.

4 Mayıs 2022 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
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Barcelona, Hollandalı futbolcusu Frankie de Jong'un bonservis bedelini belirledi.

70 MİLYON EURO!

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan temsilcisi Juventus'un radarında olan genç futbolcu için 70 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Medyanın haberinde, kısa bir süre önce Dusan Vlahovic için benzer bir rakam ödeyen Juventus'un ise aynı parayı ödemeye hazır olmadığı belirtildi.

JUVENTUS ÇÖZÜM YOLLARI ARIYOR

de Jong'un Barcelona'dan aldığı 7 milyon euro'luk yıllık ücretin de İtalyan ekibinin maaş sınırını aştığı vurgulanırken, Juventus'un yine de transfer için çözüm yolları aradığı aktarıldı.

Bu sezon Barcelona'da 44 maça çıkan 24 yaşındaki de Jong, bu maçlarda 4 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

86 MİLYON EURO ÖDENDİ

Hollandalı futbolcu, 2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya 86 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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