Barcelona Frenkie de Jong için kararını verdi

Barcelona'nın en önemli transfer önceliklerinden biri, Hollandalı orta saha yıldızı Frenkie de Jong'un sözleşmesini uzatmak olarak belirlendi. Kulüp yönetimi, 27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin 2025 yazında sona erecek olması nedeniyle hızlı hareket etmek zorunda.

80 MİLYON AVROLUK KORUMA KALKANI

Diario Sport'un aktardığı bilgilere göre, Barcelona yeni sözleşmeye 80 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi eklemeyi planlıyor. Bu hamle, kulübün yıldız oyuncusunu gelecekte olası bir transferde korumasını sağlayacak. De Jong, 2019 yazında Ajax'tan 75 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

BARCELONA'NIN ORTA SAHA LOKOMOTİFİ

Frenkie de Jong, son beş sezondur Barcelona'nın orta sahasının bel kemiği konumunda. Teknik becerisi, top kontrolü ve oyun kurma yeteneğiyle takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hollandalı yıldız, takımda kilit bir rol oynuyor.