İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2022 Çarşamba / 13 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7034
  • EURO
    16,1828
  • ALTIN
    905.037
  • BIST100
    2088.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Galatasaray için İstanbul'da! İşte maç kadrosu
Spor

Barcelona, Galatasaray için İstanbul'da! İşte maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a geldi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:56
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen İspanyol ekip, buradan İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.

Az sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Barcelona, yarınki Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını saat 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.