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Spor

Barcelona, Galatasaray'a söz verdi! Miralem Pjanic...

Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'ın eline siyah beyazlılardan rövanşı almak için büyük bir fırsat geçti. Barcelona ile oynadıkları maçta, Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'dan söz alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Miralem Pjanic dahil olmak üzere birçok futbolcunun transferinde öncelik sahibi oldu.

Takvim13 Mart 2022 Pazar 09:34 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 09:35
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

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JOAN LAPORTA GALATASARAY'A ÖNCELİK VERDİ

Takvim'in haberine göre; Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi. Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.

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MIRALEM PJANIC GALATASARAY'A GELEBİLİR

İspanyol basınına yansıdığı kadarıyla Barcelona önümüzdeki sezon şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, De Jong ve Martin Braithwaite gİbi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor. Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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