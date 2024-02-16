İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8296
  • EURO
    33,1428
  • ALTIN
    1982.57
  • BIST100
    9283.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Gavi konusunda oldukça katı
Spor

Barcelona, Gavi konusunda oldukça katı

Katalan devi Barcelona, PSG'nin radarında olan genç yıldızı Gavi konusunda taviz vermemekte oldukça kararlı.

16 Şubat 2024 Cuma 16:52 - Güncelleme:
Barcelona, Gavi konusunda oldukça katı
ABONE OL

Barcelona, Paris Saint-Germain'in yakından takip ettiği Gavi için net kararını verdi.

Marca'ya göre Barcelona, PSG'nin Gavi'ye olan ilgisi hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu konuda gayriresmi veya resmi bir temas veya mesaj olmadı.

CİDDİYE BİLE ALNIMIYOR

Habere göre; Barça yönetimi PSG'nin Gavi'ye olan ilgisini ciddiye bile almıyor ve Gavi dokunulmaz oyunculardan biri olarak görülüyor, Takımın temel bir parçası ve gelecekte Barça'nın kaptanlarından biri olarak görülüyor. Bu bağlamda, Gavi'nin satılması seçeneği düşünülmüyor. Ayrıca Gavi'nin Barça'ya son derece bağlı olduğu da herkes tarafından biliniyor.

1 MİLYAR EURO MADDESİ

Eylül ayında orta saha oyuncusu sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı ve sözleşmesinde 1 milyar euro serbest kalma bedeli bulunuyor

Kasım ayından bu yana çapraz bağ sakatlığını atlatmaya çalışan 19 yaşındaki Gavi, bu sezon 15 maçta oynadı ve iki gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.