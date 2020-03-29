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Spor

Barcelona: ''Geçmiş olsun Rüştü Reçber''

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan eski milli kalecilerden Rüştü Reçber için eski takımı Barcelona geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA29 Mart 2020 Pazar 01:05 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:05
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İspanyol kulübünün Türkçe yayın yapan Twitter adresinden yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, "Birlikte başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, geçmiş olsun Rüştü Reçber." ifadeleriyle milli kaleci için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor da yayımladığı mesajda, "Yine devleşeceksin kalende biliyoruz Rüştü Reçber. Dualarımız seninle." ifadelerine yer verdi.

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