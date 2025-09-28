İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasın Real Sociedad'ı ağırladı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 22:00 - Güncelleme:
Barcelona geriden gelip kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasın Real Sociedad'ı ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konuk ekip Alvaro Odriozola ile 31. dakikada 1-0 öne geçti.

Barcelona 43. dakikada Jules Kounde ile maça eşitlik getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 59. dakikasında Robert Lewandowski sahneye çıktı maçı takımına kazandıran golü attı.

Ligin sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla ile oynayacak. Real Sociedad ise sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.