Spor

Barcelona geriye düştüğü maçı kazandı

La Liga'nın 14. haftasında erken bir golle geriye düşen Barcelona, Yamal ve Olmo'nun golleriyle Deportivo Alaves'i 3-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

29 Kasım 2025 Cumartesi 20:47
Barcelona geriye düştüğü maçı kazandı
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Camp Nou'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Deportivo Alaves, henüz ilk dakikada Pablo Ibanez ile 1-0 öne geçti.

Barcelona, geri dönüşe imza atarak 8. dakikada Lamine Yamal, 26 ve 90+3. dakikada Dani Olmo'nun golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 34 puana yükseldi. Deportivo Alaves, 15 puanda kaldı.

Barcelona, bu galibiyetle birlikte Real Madrid'i (32 puan) geçti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

SIRADAKİ MAÇ

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, sahasında bu kez Atletico Madrid'i konuk edecek. Deportivo Alaves, evinde Real Sociedad ile puan mücadelesi verecek.

