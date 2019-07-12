Barcelona, Griezmann transferini açıkladı!
La Liga devi Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Uzun zamandır beklenen transfer gerçekleşti. Barcelona, Avrupa'da bir transfer bombası daha patlatırken Antoine Griezmann'i transfer etti.
Sosyal medya hesabından transferi ''Bunu bekliyordunuz'' şeklinde duyuran Barcelona, Fransız yıldız için Atletico Madrid'e 120 milyon euro ödeyecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Griezmann'ın serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katan Barcelona, 28 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibi, Griezmann'ın serbest kalma maddesinin ise 800 milyon euro olduğunu duyurdu.
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