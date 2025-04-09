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Spor

Barcelona güle oynaya! Yarı final kapısı ardına kadar açıldı

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk etti. Katalan ekibi rakibini 4-0 mağlup ederek yarı final kapısını ardına kadar açtı.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 23:57 - Güncelleme:
Barcelona güle oynaya! Yarı final kapısı ardına kadar açıldı
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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

BARCELONA ADINA İLKLER YAŞANDI

Barcelona'da forma giyen birçok oyuncu bu akşam ilkleri yaşadı.

Katalanlar'ın 17 yaşındaki genç starı Lamine Yamal, 18 yaşına girmeden +20 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu.

18 yaşındaki Pau Cubarsi, maçın ilk golünde Raphinha'ya yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç defans oyuncusu oldu.

RAPHINHA, MESSI EGALE ETTİ

Barcelona adına maçın ilk golünü kaydeden Raphinha ve Yamal'ın gol pasını veren Raphinha, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 19 gol-asist katkısı sağladı ve Lionel Messi'nin bu alandaki rekorunu egale etti.

Karşılaşmada Dortmund ağlarına 2 gol bırakan Lewandowski, Dortmund'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı oynadığı 28 maçta 29 kez ağları havalandırdı.

36 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 40 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

RÖVANŞ HAFTAYA

Çeyrek finalin ikinci maçı, 15 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

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