İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1832
  • EURO
    53,1515
  • ALTIN
    6693.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona, Hansi Flick ile uzatıyor

İspanya La Liga'da şampiyonluk için geri sayıma geçen Barcelona, teknik direktör Hansi Flick ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 16:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Barcelona, şampiyonlukla birlikte Hansi Flick'in yeni sözleşme için de geri sayıma geçti.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

La Liga'nın bitmesine 5 hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde yer alan Barcelona, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Katalan ekibi, şampiyonluğu garantiledikten sonra teknik direktörü Hansi Flick'in sözleşmesini uzatacak.

2028 YILINA KADAR İMZA

Alman teknik adam, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından Barcelona ile 2027 yılına kadar süren sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak. Flick'in yeni sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

YENİ SÖZLEŞMEDE OPSİYON

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 2028 yılında her iki tarafın da kabul etmesi durumunda Hansi Flick'in sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

Barcelona'nın başlangıçta 61 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ancak Hansi Flick'in kısa süreli sözleşme istediği belirtildi.

4 KUPA KAZANDI

2024 yılında Barcelona'nın başına geçen Alman teknik adam Hansi Flick, Katalan temsilcisinde 4 kupa kazandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.