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Spor

Barcelona iki yıldızını gözden çıkardı!

Ara transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Barcelonalı genç yıldız Ansu Fati için karar çıktı. Katalan devi, oyuncuyu elden çıkarmayı hedeflerken, ikinci kaleci konumundaki Inaki Pena da satış listesine koyuldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Barcelona iki yıldızını gözden çıkardı!
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Barcelona, yeni sezon öncesinde kadroda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sportif direktör Deco'nun planı doğrultusunda Ansu Fati ve Iñaki Peña'nın satışı gündemde. Hansi Flick'in kadroda düşünmediği iki oyuncunun satışından 20 milyon avro elde edilmesi hedefleniyor.

İNAKİ PENA'YA İLGİ BÜYÜK

Barcelona'da uzun süredir ikinci kaleci konumunda olan Inaki Pena, Szczesny transferi sonrası tamamen gözden çıkarıldı. 25 yaşındaki file bekçisi, sahaya çıktığında iyi performanslar sergilese de Flick'in planlarında yer almıyor.

Barça, altyapısından çıkan kaleciyi yaklaşık 10 milyon avro karşılığında elden çıkarmak istiyor. LaLiga'dan birçok kulübün Peña'ya ilgisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca Süper Lig devi Galatasaray da eski kalecisini markaja almış durumda.

ANSU FATİ YOL AYRIMINDA

Bir dönem Barcelona'nın en büyük umutlarından biri olan Ansu Fati, yaşadığı sakatlıklar sonrası formunu kaybetti. Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncunun, kulüpteki geleceği belirsiz. Flick'in planları arasında bulunmayan Fati için LaLiga'dan ve Avrupa'dan teklifler olduğu biliniyor.

Katalan devi, her iki futbolcunun satışından da en az 20 milyon Euro'luk bir gelir hedefliyor.

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