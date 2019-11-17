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Barcelona Interli Martinez'i istediğini resmen açıkladı

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'i takip ettiklerini doğruladı.

  • NTV Spor
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Inter'in Arjantinli gol silahı Lautaro Martinez için Barcelona cephesinden açıklama geldi. Kulüpte sportif direktörlük görevinde bulunan Eric Abidal, Martinez'i takip ettiklerini doğruladı.
 
Mundo Deportivo'ya konuşan Abidal, ''Lautaro Martinez bütün bir oyuncu. Onu tanıyoruz ve ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Çok yüksek seviyede bir oyuncu. Ancak benzer özelliklere sahip başka oyuncular da var'' dedi.
 
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya da gol atan 22 yaşındaki futbolcu Katalan devinin ilgisini üzerine çekti. Bu sezon Inter formasıyla 16 maçta 8 gol kaydeden Martinez'in kulübüyle 4 yıllık mukavelesi bulunuyor. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 110 milyon Euro...
 
Lautaro Martinez 2018 yazında Racing Club'dan 25 milyon euro karşılığında Inter'e transfer oldu. Arjantin Milli Takımı'nda da top koşturan genç golcü ülkesi adına 16 maça çıkıp 9 gol attı.

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