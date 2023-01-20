Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, 2. Lig ekibi Ceuta'ya konuk oldu.

Municipal Alfonso Murube Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 5-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

İlk yarıyı Raphinha'nın 41. dakikadaki golüyle önde tamamlayan Barcelona, 50 ve 90'da Lewandowski ile 70'te Ansu Fati ve 77'de Kessie'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Barcelona'nın Kral Kupası çeyrek finalindeki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

Katalan ekibi, ligde ise 16 maça çıkarken bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 41 puanla zirvede yer alıyor.