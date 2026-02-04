İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finalde

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

4 Şubat 2026 Çarşamba 01:33
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finalde
İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

