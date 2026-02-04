Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finalde

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.
Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.
Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.
Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.
Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.