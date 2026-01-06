İSTANBUL 18°C / 12°C
Barcelona, Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katıyor

Barcelona, Al Hilal forması giyen eski oyuncusu João Cancelo'nun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.

6 Ocak 2026 Salı 19:25
Barcelona, Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katıyor
Barcelona, Al Hilal forması giyen eski oyuncusu Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BARCELONA ANLAŞTI

Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi, Cancelo'nun kiralık transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO

Barcelona, Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak ve Al Hilal'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Daha önce savunmaya takviye istediğini söyleyen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Cancelo'nun geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

"İYİ BİR SEÇENEK"

Alman teknik adam, "Ekibimle konuştum. Ronald Araujo geri döndüğünde merkez savunmada seçeneklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Joao her iki bekte de oynayabilir. Anlaşma tamamlanırsa çok sevinirim. Merkez savunma oyuncusu transferini düşündük ancak bu transfer, altı ay için iyi bir seçenek." dedi.

"ÇOK MEMNUN OLURUM"

"Son iki yıldır, oyuncu seçerken akıllı davranmak zorundayız. Milyarlarca euro harcayamayız." diyen Flick, Cancelo için "Şimdi deneyimli bir oyuncuyu kadromuza katma fırsatımız var. Takımımıza katılırsa çok memnun olurum." diye konuştu.

Al Hilal forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

