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Spor

Barcelona, Jules Kounde transferini duyurdu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Sevilla'da forma giyen Jules Kounde'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
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Teknik direktör Xavi yönetiminde gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Barcelona, bir transferi daha resmen duyurdu.

La Liga devi 23 yaşındaki Fransız stoper Jules Kounde'nin transferi için Seviila ile anlaşamaya vardığını duyurdu. Ayrıca futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı da belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ

Barcelona transferin mali detaylarını açıklamazken iddialara göre futbolcunun bonservisi için 50 milyon Euro ödenecek.

2019 yılından bu yana Sevilla'da oynayan Kounde geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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