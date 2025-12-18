Barcelona, Julian Ryerson'un peşinde

Barcelona'nın, savunma hattını güçlendirmek adına Borussia Dortmund forması giyen Julian Ryerson'u sürpriz bir transfer hedefi olarak belirlediği öne sürüldü.

Katalan devi, Manchester City'nin Jules Kounde için harekete geçebileceği endişesinin artmasıyla birlikte transfer piyasasında alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu olasılık, teknik direktör Hansi Flick'i sağ bek pozisyonu için olası senaryolar üzerine plan yapmaya zorladı.

Hansi Flick'in, savunma hattını güçlendirmek için Bundesliga'ya yönelmeyi planladığı ve Julian Ryerson'un bu doğrultuda sürpriz bir aday olarak öne çıktığı belirtiliyor. Alman teknik direktörün, ülkesindeki futbolu yakından takip ettiği ve Norveçli oyuncunun çalışkan oyun tarzı ile çok yönlülüğünü beğendiği ifade ediliyor. Sky Sport'un haberine göre Barcelona, 28 yaşındaki savunmacıyı potansiyel transfer hedefleri listesine aldı. Katalan kulübünün, savunma rotasyonuna derinlik kazandırmak amacıyla Ryerson'un temsilcileriyle temasa geçerek olası bir transfer konusundaki ilgisini yokladığı da gelen bilgiler arasında.

Haberde, Barcelona'nın sportif yapılanmasının Dortmund forması giyen oyuncunun profilini oldukça değerli bulduğu vurgulanıyor. Ryerson, Ocak 2023'te Union Berlin'den Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra Signal Iduna Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi. Bitmek bilmeyen enerjisi, savunmadaki sağlamlığı ve ikili mücadelelerdeki sertliğiyle tanınan Norveçli, birçok maçta daha yüksek profilli isimlerin önüne geçerek ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu.