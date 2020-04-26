26 Nisan 2020 Pazar 18:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:41

İspanyol basını, Barcelona'nın Matthijs de Ligt'e olan ilgisinin yeniden canlandığını ve Juventus ekibinin gelecek tekliflere açık olduğunu yazdı.



Haberde Barcelona'nın, Juventus'un Arthur'a olan ilgisini en iyi şekilde kullanmak istediği belirtildi.

Juventus'ta Giorgio Chiellini'nin uzun vadeli halefi olarak görülen 20 yaşındaki futbolcunun siyah - beyazlı kulüp ile 4 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

"BARCELONA VE PSG BENİ İSTEMİŞTİ"

Hollandalı stoper, "Juventus'ta top koşturan Matthijs de Ligt transfer süreci ve Ajax günleri hakkında, "Barcelona ve PSG de beni istedi ancak tüm teklifleri değerlendirdikten sonra Juventus sonucuna vardım. Burada daha fazla gelişme ihtimalim vardı." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan de Ligt, sadece 5 Serie A karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi.