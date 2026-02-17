İSTANBUL 18°C / 4°C
Spor

Barcelona kaybetti, liderlik koltuğundan indi

Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında Girona ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 2-1 mağlup olan Barça liderlik koltuğunu ezeli rakibi Real Madrid'e bıraktı.

17 Şubat 2026 Salı 01:57
Barcelona kaybetti, liderlik koltuğundan indi
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı.

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona 2-1 ile kazanmasını bildi.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada Thomas Lemar ile 87. dakikada Fran Beltran kaydetti.

Katalan devi Barcelona'nın tek golünü 59. dakikada Pau Cubarsi'den gelirken, Lamine Yamal ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

LİDERLİĞİ REAL MADRİD'E BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 58'de kalırken, liderlik koltuğunu ise Real Madrid'e kaptırdı. Ev sahibi Girona ise, puanını 29'a çıkartarak 12. basamağa oturdu.

Girona önümüzdeki hafta Depotivo Alaves'e konuk olacak, Barcelona ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

