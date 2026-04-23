  • Barcelona kazandı ama Lamine Yamal endişesi!
Barcelona kazandı ama Lamine Yamal endişesi!

Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Golü atan Lamine Yamal, sakatlık şüphesiyle oyundan çıkarken detaylı kontrollerin yapılacağı açıklandı.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
İspanya La Liga 33. hafta maçında lider Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Barcelona, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltıdan Lamine Yamal attı.

Katalan ekibinin golünü atan Yamal, yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarının uzatma dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YAMAL'DA YIRTIK ŞÜPHESİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sol hamstringinde ağrı hisseden ve oyundan çıkmak zorunda kalan Yamal'da yırtık şüphesi bulunuyor.

Yamal'ın perşembe günü detaylı kontrolleri yapılacak. Yırtık tespit edilirse, La Liga'nın kalan maçlarında forma giyemeyecek. 18 yaşındaki genç futbolcu, yırtık tespit edilmesi durumunda 5 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nın başlangıcına yetişecek.

Barcelona'da 73. dakikada oyuna dahil olan Frenkie de Jong, 293 maç ile Katalan ekibinde en fazla maça çıkan Hollandalı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 82 puana yükseldi ve takipçisi Real Madrid ile 9 puanlık farkı korudu. Celta Vigo, 44 puanda kaldı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Getafe deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Villarreal ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

