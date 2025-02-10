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Spor

Barcelona kazandı ve zirve takibini sürdürdü

LaLiga'nın 23. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona deplasmanda Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Barcelona kazandı ve zirve takibini sürdürdü
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LaLiga'nın 23. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona deplasmanda Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 7. dakikada Robert Lewandowski, 46. dakikada Fermin Lopez, 55. dakikada Raphinha ve 89. dakikada Eric Garcia kaydetti.

Sevilla'nın tek golünü 8. dakikada Ruben Vargas kaydederken, Barcelona'da Fermin Lopez 62. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada fırsatı kaçırmadı ve 48 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Sevilla ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Sevilla deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Real Madrid (50)

2- Atletico Madrid (49)

3- Barcelona (48)

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