Barcelona konuk ettiği Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Barcelona, rövanş maçını da 3-0 kazandı ve yarı final biletini kaptı.

Barcelona, 16 ve 20. dakikalarda Messi’nin attığı gollerle bir anda 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da oyunun temposunu elinde tutan ev sahibi ekip, 61. dakikada Philippe Coutinho’nun golüyle farkı 3’e çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Barcelona mücadeleyi 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.