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Spor

Barcelona, Kral Kupası'nda turladı!

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Barcelona, 4. lig ekibi Barbastro'yu 3-2 yenerek bir üst tura katılma hakkı kazandı.

8 Ocak 2024 Pazartesi 01:31 - Güncelleme:
Barcelona, Kral Kupası'nda turladı!
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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Xavi'nin ekibi Barcelona, Daniel Martinez'in yönetimindeki 4. lig ekibi Barbastro'ya konuk oldu.

Municipal de Deportes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Fermin Lopez, 51. dakikada Raphinha ve 88. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.

Ev sahibi Barbastro'nun golleri ise 60. dakikada Adria de Mesa ve 90+3'te penaltıdan Marc Prat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona üst tura yükselirken, Barbastro kupaya veda etti.

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