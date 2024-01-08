Barcelona, Kral Kupası'nda turladı!

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Xavi'nin ekibi Barcelona, Daniel Martinez'in yönetimindeki 4. lig ekibi Barbastro'ya konuk oldu.

Municipal de Deportes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Fermin Lopez, 51. dakikada Raphinha ve 88. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.

Ev sahibi Barbastro'nun golleri ise 60. dakikada Adria de Mesa ve 90+3'te penaltıdan Marc Prat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona üst tura yükselirken, Barbastro kupaya veda etti.