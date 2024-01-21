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Spor

Barcelona kritik deplasmandan 3 puanı aldı!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, misafir olduğu Real Betis'i 4-2 yenerek 3 puana uzandı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Barcelona kritik deplasmandan 3 puanı aldı!
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etti.

Barcelona'nın Ferran Torres'in ilk ve ikinci yarıda attığı birer golle (Dk. 21 ve Dk. 48) 2-0'lık üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı.

Real Madrid'den bu sezon Real Betis'e gelen "İsco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez, 56. ve 59. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Katalan takımı maçı son anlarında Joao Felix (Dk. 90) ve hat-trick yapan Ferran Torres'in (Dk. 90+2) golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde art arda üçüncü galibiyetini alan Barcelona, 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son haftalarda düşüşte olan Real Betis ise 31 puanla 9.'luğa geriledi.

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