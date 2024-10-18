Barcelona Lamine Yamal için gelen dev teklifi elinin tersiyle itti

Gelecek hafta yapılacak genel kurul öncesinde Barcelona Başkanı Joan Laporta açıklamalarda bulundu.

Barca One'a verdiği röportajda kulübün ekonomik durumundan bahseden Laporta, "Kulüp para kazanıyor. Geldiğimiz dönemde karşılaştığımız taahhütleri karşılayabilmek için çok çalıştık. Bugün Barcelona'nın harcadığından daha fazla kazandığını söyleyebiliriz." dedi.

Gelir sağlayabilmek için yıldız futbolcuların ayrılığına izin vermek istemediklerini söyleyen Laporta şunları kaydetti, "Bunu yapmak istemedik çünkü takımı korumamız gerektiğini düşünüyorduk. Yanıldığımızı düşünmüyorum. Flick bu oyuncuların çoğundan verim alıyor. İlkay gitti Dani Olmo geldi. Raphinha ve Lewandowski var. Mutluyuz. Barcelona'da kalmak isteyenler devam edecek."

DEV TEKLİFE RET

Laporta, takımın yıldızı Lamine Yamal'la ilgili, "Burada oynamak isteyen herkesin takımda kalmasını istiyoruz. Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiler ama hayır dedim. Şu andaki değeri geçen yıla göre çok daha fazla." açıklamasında bulundu.

Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, bu sezon 11 maçta süre alırken 5 gol ve 5 asist kaydetti.