Barcelona, Lewandowski ile 3 puanı aldı

LaLiga 13. hafta maçında Barcelona, sahasında Alaves ile karşılaştı.

Barcelona ev sahipliğinde oynanan maçı Barça, 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53 ve 78. dakikalarda Robert Lewandowski attı. Alaves'in tek golü 1. dakikada Samu'dan geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 30'a çıkardı. Alaves ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Alaves ise Granada ile karşılaşacak.

Barcelona bu sonuçla ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamış oldu.

Katalan ekibinin golcü oyuncusu Robert Lewandowski ise ligde 11 maçta 7 gol 3 asiste ulaştı.