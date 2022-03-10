Galatasaray'ın 4 yıldızı için Barcelona maçı öncesi sürpriz gelişme

Sabah 10 Mart 2022 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:08

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray'da, 4 oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarından tarafından izlenecek. Avrupalı scoutlar, Camp Nou'daki dev mücadelede sarı-kırmızılı takımın yetenekli ayakları Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Alexandru Cicaldau ve Mostafa Mohamed'i mercek altına alacak.

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FUTBOLCULARDA CAMP NOU HEYECANI

Galatasaray sezonun en önemli maçına çıkmak için dün sabah İspanya'nın yolunu tuttu. Eşleşme belli olduğu günden bu yana Barcelona'yı konuşan oyuncular, Camp Nou'da boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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SAMPDORİA ALEXANDRU CİCALDAU'YU, BORDEAUX MOSTAFA MOHAMED'İ İZLEYECEK

Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda birçok isim Barcelona maçında Avrupalı scoutlar tarafından takip edilecek. Sampdoria Alexandru Cicaldau'yu, Bordeaux Mostafa Mohamed'i mercek altına alacak.

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MARCAO'NUN VİTRİN MAÇI

Yönetimin bonservisine 20 milyon euroluk değer biçtiği Marcao da vitrin maçına çıkacak. Kaleyi koruyacak Inaki Pena'nın performansı ise önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğinde belirleyici olacak.