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Spor

Barcelona maçında forma Kerem Aktürkoğlu'nun

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Barcelona ile karşılaşacak Benfica'da Angel Di Maria'dan gelen sakatlık haberinin üzüntüsü yaşanıyor. Portekiz basını, teknik direktör Bruna Lage'nin Arjantinli yıldızın yerine Kerem Aktürkoğlu'na formayı vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Barcelona maçında forma Kerem Aktürkoğlu'nun
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Benfica'da Angel Di Maria, bu sezon Benfica Teknik Direktör Bruno Lage'nin vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Portekiz devinin formasıyla 27 maça çıkan Angel Di Maria, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Di Maria'dan kötü haber geldi. Di Maria'nın uyluk sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle ligde oynanacak Famalicao maçında riske edilmeyeceği iddia edildi.

Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan futbolcunun yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu.

Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor.

Milli futbolcunun, Benfica'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmaya hücumun sağında başlayabileceği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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