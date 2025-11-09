Barcelona, Malick Fofana için harekete geçti

Barcelona, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı kadrosuna katma olasılığını değerlendirmek için oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

Sport'un haberine göre Barcelona yetkilileri, Lyon'un ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncuyu satmak zorunda kalacağını biliyor.

Barcelona, genç futbolcuyu transfer listesine alarak ön görüşmelere başladı ve yaz dönemi öncesi bu hamleyi değerlendirmeyi planlıyor.

Malick Fofana, bu sezon Lyon formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 888 dakika süre alan 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.