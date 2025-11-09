İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • Barcelona, Malick Fofana için harekete geçti
Spor

Barcelona, Malick Fofana için harekete geçti

İspanyol devi Barcelona, Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için menajeriyle temas kurdu.

9 Kasım 2025 Pazar 15:26
Barcelona, Malick Fofana için harekete geçti
Barcelona, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'yı kadrosuna katma olasılığını değerlendirmek için oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

Sport'un haberine göre Barcelona yetkilileri, Lyon'un ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncuyu satmak zorunda kalacağını biliyor.

Barcelona, genç futbolcuyu transfer listesine alarak ön görüşmelere başladı ve yaz dönemi öncesi bu hamleyi değerlendirmeyi planlıyor.

Malick Fofana, bu sezon Lyon formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 888 dakika süre alan 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat, 2 gol ve 1 asistle skora etki etti.

