Barcelona, Marcus Rashford için kararını verdi! İndirim talebi gündemde

Katalan ekibi Barcelona, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcus Rashford için kararını verdi. Katalan ekibi, Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için İngiliz kulübüyle masaya oturmak istiyor.

19 Şubat 2026 Perşembe 14:54
Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford için kararını verdi.

OPSİYON 30 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, Rashford ile yola devam etmek istiyor. Barcelona ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

MANU SICAK BAKMIYOR

The Sun'da yer alan habere göre, Barcelona, İngiliz futbolcunun 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor.

Katalan ekibi, Rashford'un opsiyonu için Manchester United ile görüşecek. Manchester United ise Barcelona'nın bu talebine sıcak bakmıyor.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona forması altında 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

