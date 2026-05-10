  • Barcelona mı, Real Madrid mi? La Liga'da El Clasico zamanı
Barcelona mı, Real Madrid mi? La Liga'da El Clasico zamanı

İspanya La Liga'nın 35. hafta maçında Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ. 22.00'de başlayacak.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 10:34
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede lider Barcelona, rakibinin 11 puan önünde sahaya çıkacak.

Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Lopez, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, F.Garcia, Huijsen, Rüdiger, Alexander Arnold, Bellingham, Camavinga, Thiago, Vinicius Jr, Brahim, Gonzalo.

REAL MADRID'DE 7 EKSİK

Real Madrid'de Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

BARCELONA'DA 2 EKSİK

Barcelona'da ise Lamine Yamal ile Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

