  Barcelona, milli stoperin peşinde: Katalan devi radarına aldı
Spor

Barcelona, milli stoperin peşinde: Katalan devi radarına aldı

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ozan Kabak'ı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor. Milli stoperle Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor. İşte detaylar...

24 Şubat 2026 Salı 20:01
Barcelona, milli stoperin peşinde: Katalan devi radarına aldı
Son yıllarda mali anlamda ciddi problemler yaşayan Barcelona, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Stratejik fırsatlar için transfer piyasasını taramaya devam eden Katalan devi, mali kısıtlamalar nedeniyle bedelsiz isimlere yöneldi.

Fichajes'in haberine göre Barça, bu doğrultuda Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

25 yaşındaki Ozan'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli stoperin durumunu yakından takip eden Barcelona, bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Hem Bundesliga hem de Premier Lig'deki tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan Ozan'a Barça'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün de ilgi gösterdiği aktarıldı.

15 MAÇTA 4 GOL

Uzun süren diz sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen tecrübeli stoper, bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 4 gole imza attı.

