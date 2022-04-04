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Spor

Barcelona, Mohamed Salah'tan vazgeçti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ı transfer etmekten vazgeçtiği iddia edildi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 21:48
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Barcelona, Liverpool forması giyen Mohamed Salah transferini rafa kaldırdı.

AS'ta yer alan habere göre; Katalan temsilcisi, kulüpten 5 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon euro maaş talep eden Mısırlı futbolcunun transferini veto etti.

BARCELONA FORMASI GİYMEYECEK!

Haberin detaylarında Salah'ın, Erling Haaland'ın en gerçek alternatifi olarak kabul edilmesine rağmen, yıldız futbolcunun Barcelona forması giymeyeceği aktarıldı.

70 MİLYON EURO

Öte yandan Barcelona'nın daha önce Liverpool'dan kadrosuna kattığı Suarez ve Coutinho gibi isimler hatırlatılırken, kontratı gelecek sezon sona erecek Salah için de en az 70 milyon euro bonservis bedelinin gözden çıkarılması gerektiği ifade edildi.

BU SEZON 28 GOL ATTI

Liverpool ile de yeni sözleşme konusunda sorun yaşayan Mohamed Salah, bu sezon İngiliz ekibinde forma çıktığı 37 maçta 28 gol atıp, 11 asist yaptı.

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