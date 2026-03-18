Spor

Barcelona, Newcastle United'a acımadı: 7-2

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Newcastle United'ı konuk etti. Rakibini 7-2'lik farklı bir skorla mağlup eden Katalan devi adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya geldi. İngiltere'de Newcastle ile 1-1 berabere kalan Barcelona, İspanya'da rakibini 7-2'lik skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikada Rapinha, 18. dakikada Marc Bernal Casas, 45. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin Lopez, 56 ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

İspanyol temsilcisinde iki gol atan Rapinha, iki de asist yaparak maça damga vurdu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı 5-2 kazanan Atletico Madrid, Tottenham ile İngiltere'de rövanşta karşılaşacak.

