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Spor

Barcelona, Nico Williams transferini bitirmeye hazırlanıyor

Katalan devi Barcelona, Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Nico Williams'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Barcelona, Nico Williams transferini bitirmeye hazırlanıyor
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Barcelona, Athletic Bilbao'nun genç ve parlak kanat oyuncusu Nico Williams'ın transferini tamamlamaya çok yakın. Kulüp içinden gelen güvenilir haberler, transferin yakın zamanda resmen duyurulacağını işaret ediyor. Williams'ın menajeri ile tüm görüşmeler tamamlandı ve her iki taraf arasında tam bir anlaşmaya varıldı.

Williams'ın transferi için ana rakip olan Bayern Münih resmen yarıştan çekildi. Bu gelişme, Barcelona'nın transferi hızlandırmasına olanak sağladı. Daha önceki haberlerde, Nico Williams'ın transfer sürecini hızlandırmak için tatilini yarıda kestiği belirtilmişti.

Barcelona, aynı zamanda Luis Díaz için Liverpool ile yürütülen müzakereleri durdurdu ve tüm odağını Williams'ın transferine yöneltti. Kulübün satın alma maddesini etkinleştirmesi ve transferi 4 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlaması bekleniyor.

21 yaşındaki Williams, La Liga'nın en parlak genç kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor ve Euro 2024'te İspanya Milli Takımı adına dikkat çekici bir performans sergiledi

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