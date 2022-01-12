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Spor

Barcelona, Oscar'ın peşinde

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın Çin ekibi Shanghai Port'ta forma giyen Oscar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:47 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:47
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Barcelona, ara transfer döneminde kadrosunu yeni futbolcular ile güçlendirmek istiyor.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona, Çin ekiplerinden Shanghai Port'ta forma giyen ve dünya futbolunun en çok kazanan beşinci oyuncusu konumunda bulunduğu belirtilen Oscar ile ilgileniyor.

Brezilyalı futbolcu ise Avrupa'ya geri dönmek ve Katalan ekibinde forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır. Ancak henüz teknik direktör Xavi'nin önceliğinin santrafor transferi olması nedeniyle, futbolcu ile iletişime geçilmedi.

Çin ekibine transfer olmadan önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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