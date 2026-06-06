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Spor

Barcelona, Osimhen'i veto etti!

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in Barcelona'ya önerildiği aktarılırken, Katalan devinin bu transfere sıcak bakmadığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Barcelona, Osimhen'i veto etti!
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Galatasaray'dan Victor Osimhen'i ilk transfer önceliği olarak görmediği iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre; Osimhen, aracı kişiler vasıtasıyla Katalan ekibine önerildi. Ancak Barcelona'nın transfer planlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan La Liga ekibinin santrfor arayışında olduğu, öncelikli hedefinin Nijeryalı yıldız olmadığı belirtildi.

Haberde Barcelona'nın bir numaralı hedefi, Julian Alvarez olmaya devam ediyor. Katalan kulübü, hücum hattının geleceğini Arjantinli yıldız üzerine kurmayı planlarken, Osimhen için somut bir girişimde bulunmadığı yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon 33 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 22 gol atarken 8 de asist yaptı.

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