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Spor

Barcelona, Ousmane Dembele için harekete geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Ousmane Dembele'ye yeni sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

5 Nisan 2022 Salı 18:05 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 18:05
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Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol basınına göre, Barcelona'nın performansı her geçen gün yukarıya çıkan yıldız oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde Katalan devinin mevcut maaşının 3'te birini oyuncuya teklif edeceği ve beklemeye geçeceği kaydedildi.

Genç oyuncunun da Barcelona'da kalmak istediği ancak gösterdiği performanstan dolayı daha yüksek bir teklif beklediği ifade edildi.

Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz dolayısıyla oyuncuya yapabileceği en yüksek teklifi yaptığı aktarılırken, Xavi Hernandez'in projesinin önemli bir parçası olan Dembele'nin bu şartlarda takımda kalması pek mümkün görünmüyor.

Fransız yıldız bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 22 maçta, 2 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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