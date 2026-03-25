Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için bir kez daha Barcelona iddiası gündeme geldi.

TRANSFER LİSTESİNNİN BAŞINDAKİ İSİM ALVAREZ

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Katalan ekibi, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i listesinin ilk sırasına yazdı.

Barcelona, Arjantinli yıldız konusunda istediğini alamaması durumunda alternatifler için de çalışma yürütüyor.

ALTERNATİF OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgilenen Barcelona, Arjantinli yıldızın alternatifi olarak Galatasaray'dan Victor Osimhen'i listesinde tutuyor.

Barcelona, Julian Alvarez transferinden istediğini elde edemezse Galatasaray'dan Osimhen'e yönelebilir.

BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.