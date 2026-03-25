İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,364
  • EURO
    51,4968
  • ALTIN
    6496.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Barcelona peşini bırakmıyor! Julian Alvarez olmazsa Victor Osimhen

Transfer çalışmalarına başlayan Katalan ekibi Barcelona için bir kez daha Victor Osimhen iddiası gündeme geldi. Katalan ekibinin golcü transferinde ilk sırada Atletico Madrid'den Julian Alvarez bulunuyor. Ancak transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif ismin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ25 Mart 2026 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için bir kez daha Barcelona iddiası gündeme geldi.

TRANSFER LİSTESİNNİN BAŞINDAKİ İSİM ALVAREZ

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Katalan ekibi, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i listesinin ilk sırasına yazdı.

Barcelona, Arjantinli yıldız konusunda istediğini alamaması durumunda alternatifler için de çalışma yürütüyor.

ALTERNATİF OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgilenen Barcelona, Arjantinli yıldızın alternatifi olarak Galatasaray'dan Victor Osimhen'i listesinde tutuyor.

Barcelona, Julian Alvarez transferinden istediğini elde edemezse Galatasaray'dan Osimhen'e yönelebilir.

BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.