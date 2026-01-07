Sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'den Galatasaray'a gelen Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında kalmayı sürdürdü. İngiltere'den birçok talibi olan Nijeryalı golcü, geçen yaz reddettiği Barcelona'nın listesinde yeniden ilk sırada yer alıyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; La Liga devi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Lewandowski'nin yerine Victor Osimhen'i getirmeyi hedefliyor. Polonyalı yıldızın yaptığı açıklamalar da bu iddiaları güçlendiriyor.

HER AN FUTBOLU BIRAKABİLİR

Barcelona'nın deneyimli golcüsü Lewa, kariyerini sonlandırmaktan korkmadığını ve bu ihtimali düşündüğünü söyledi. 37 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimi sonlandırmaktan korkmuyorum çünkü buna hazırlanmaya, futboldan sonra yapabileceğim şeylere hazırlanmaya başladım. Gençken bunu düşünmezdim çünkü aklımda sadece futbol, futbol ve futbol vardı, ama şimdi kariyerimi bitirmeye çok yakın olduğumu biliyorum. Bir, iki, üç yıl içinde... Belki dört yıl içinde, bilmiyorum, ama hiçbir baskı altında değilim" ifadelerini kullandı.

MLS TAKIMINA İMZA ATABİLİR

Mundodeportivo'da yer alan habere göre; Robert Lewandowski, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yaptığı teklifi reddetti ve sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacağını karşı kulübe iletti. Polonyalı forvet için MLS iddiaları da dikkat çekti. Birkaç hafta önce Polonyalı forvetin menajeri Pini Zahavi'nin, MLS ekiplerinden Chicago Fire sportif direktörü Gregg Berhalter ile görüştü. Berhalter, Lewa'yı gelecek yaz için önemli bir hedef olarak gördüğünü iletti. Polonyalı oyuncu da bu öneriyi değerlendirmeye aldı. Barcelona'nın, sezon sonuna doğru Osimhen'le temas kuracağı iddia edildi.