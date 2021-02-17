17 Şubat 2021 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:32

Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup ettiği maçta Kylian Mbappe yaptığı hattrick ile karşılaşmaya damga vurdu.

Ancak Mbappe, gösterdiği performans ve kırdığı rekorlar kadar saha içinde karıştığı tartışmayla da maça damgasını vurdu.

'SOKAKTA SENİ ÖLDÜRÜRÜM!'



İspanya basınında yer alan haberlere göre; Kylian Mbappe, saha içindeki bir tartışma esnasında Jordi Alba'ya "Sokakta seni öldürürüm" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in kullandığı köşe vuruşu esnasında Mbappe'nin Dest'e "Bana dokunma" dediği duyulurken Jordi Alba'nın, Fransız oyuncuya "Sen büyümüşsün, büyümüşsün" şeklinde atıştığı ortaya çıktı.

"KİMİ ÖLDÜRECEKSİN?"



Bunun üzerine 22 yaşındaki oyuncunun da Alba'ya "Sokakta seni öldürürüm" ifadeleriyle meydan okuduğu iddia edildi. Pique'nin "Kimi öldüreceksin, kimi öldüreceksin?" diyerek araya girdiği belirtildi. Alba'nın ise Pique'ye Mbappe için "Daha öğreniyor" dediği kaydedildi.

İşte oyuncuların arasında geçen diyalog:

- Mbappe'den Dest'e: "Bana dokunma"

- Alba'dan Mbappe'ye: "Sen büyümüşsün, büyümüşsün"

- Mbappe'den Alba'ya: "Sokakta seni öldürürüm"

- Pique'den Mbappe'ye: "Kimi öldüreceksin, kimi öldüreceksin?"

- Alba'yan Pique'ye: "Daha öğreniyor"