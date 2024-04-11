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Spor

Barcelona, PSG'yi deplasmanda devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

11 Nisan 2024 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Barcelona, PSG'yi deplasmanda devirdi
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG ve Barcelona kozlarını paylaştı.

Mücadele'nin 37. dakikasında Raphinha attığı golle takımını öne geçirdi ve kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

İkinci yarıda 48. dakikada Dembele ve 51. dakikada Vitinha 3 dakika içnde buldukları gollerle PSG'ye üstünlüğü getirdi.

62. dakikada Raphinha, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak maçı 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Christensen oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra attığı golle takımını öne geçirdi. Christensen doğum gününde bulduğu golle Barcelona'ya rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

İki takım arasındaki çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Nisan günü TSİ 22.00'de bu kez İspanya'da oynanacak. PSG'nin turu geçmek için en az 2 farklı üstünlükle deplasmanda kazanması gerekecek.

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