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Spor

Barcelona, Rafael Leao'nun peşinde

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edildi.

11 Mart 2022 Cuma 23:56 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 23:56
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Xavi Hernandez önderliğinde yeni sezonun yapılanmasını planlayan Barcelona, Milan'dan Rafael Leao ile ilgileniyor.

BARCELONA'DAN YAKIN TAKİP

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibinin, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Medyanın haberinde Barcelona'nın, Leao'nun menajeri Jorge Mendes ile yakın ilişkisinin olduğu ve olası transfer girişiminde bu durumu kullanmak istediği belirtildi.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Milan formasıyla İtalya Serie A'da 24 maça çıkan Rafael Leao, 8 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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