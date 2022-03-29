Barcelona, Raphinha için kesenin ağzını açtı

Barcelona, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan Raphinha için Leeds United'a teklifini artırdı.

Sport'ta yer alan habere göre; daha önce Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro'luk teklif yapan Barcelona, bu kez bonuslar dahil 50 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Barcelona'nın bu teklifi 40 milyon euro net, 10 milyon euro ise bonus şeklinde yaptığı belirtildi.

Öte yandan Katalan devinin, bu rakamların üzerine çıkmayı düşünmediği de vurgulandı.

25 yaşındaki Brezilyalı Raphinha'nın sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.