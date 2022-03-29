İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6027
  • EURO
    16,1976
  • ALTIN
    899.216
  • BIST100
    2206.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Raphinha için kesenin ağzını açtı
Spor

Barcelona, Raphinha için kesenin ağzını açtı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın Leeds United'da forma giyen Raphinha için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

29 Mart 2022 Salı 20:54 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 20:54
ABONE OL

Barcelona, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan Raphinha için Leeds United'a teklifini artırdı.

Sport'ta yer alan habere göre; daha önce Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro'luk teklif yapan Barcelona, bu kez bonuslar dahil 50 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Barcelona'nın bu teklifi 40 milyon euro net, 10 milyon euro ise bonus şeklinde yaptığı belirtildi.

Öte yandan Katalan devinin, bu rakamların üzerine çıkmayı düşünmediği de vurgulandı.

25 yaşındaki Brezilyalı Raphinha'nın sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.