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Spor

Barcelona, Raphinha ile el sıkıştı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig'de Leeds United forması giyen Raphinha ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

27 Mart 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:09
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Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona, Raphinha'da sona geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devi, Brezilyalı futbolcu ile maaş ve 5 yıllık kontrat süresi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ve Liverpool'un da ilgisine rağmen tercihini Barcelona'dan yana kullandığı yer aldı.

Öte yandan Barcelona'nın transferi resmiyete dökmek için Leeds ile anlaşmaya varması gerektiği, şu ana kadar bu yönde bir gelişme olmadığı vurgulandı.

Raphinha'nın da Barcelona'ya transfer olabilmek adına İngiliz kulübüne baskı yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

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